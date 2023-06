Le Premier ministre, Amadou BA a effectué une série de visites à Dakar sur les points de vente des moutons. Il s’est notamment rendu au parc des petits ruminants de Pikine Dalifort, foirail de Rufisque, et au parking du stade Léopold Sédar SENGHOR.

Le chef du gouvernement, accompagné du ministre de l’intérieur, a exprimé son satisfecit sur le nombre de moutons à cette occasion. Globalement au niveau national, il a noté un “excédent en moutons”. « Au total nous constatons une offre assez importante, a-t-il observé. Elle est suffisante, cela est extrêmement important. Je crois que nous avions quelques soucis au départ. Mais il y a assez de moutons. Nous constatons une demande très forte des éleveurs qui invitent les populations de Dakar à venir acheter. Ça leur permettra de déstocker ». Le premier ministre est satisfait de voir que « toutes les mesures édictées par le gouvernement ont été appliquées. Les aliments de bétail, l’eau et l’électricité sont disponibles. Il y a un point important qui concerne la sécurité qui était le gros du problème et c’est ce qui justifie la présence du ministre de l’intérieur. Les acteurs sont aussi satisfaits ».

“Cette visite a permis aux consommateurs de s’exprimer et c’est une forme de gouvernance édictée par le chef de l’État, s’est-il également réjoui. Il s’agit de les écouter et de leur demander leurs doléances et prendre soin de leurs préoccupations en trouvant des solutions”.

Amadou BA s’est aussi enquis, lors de cette visite, de l’approvisionnement en oignons et en pommes de terre : “Il y a une offre suffisante pour ce qui est de la pomme de terre et une tension au niveau de l’oignon. Elle est liée à une tension sur les prix. Le gouvernement prendra les dispositions. Cela montre toute la politique de souveraineté alimentaire mise en œuvre par le président de la République. Aujourd’hui nous exportons de l’oignon à l’étranger et on en a besoin. Il faut donc s’organiser”.