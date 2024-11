Montpellier : Comment deux frères sénégalais ont sauvé un désespéré qui allait se jeter au 7ᵉ étage du parking de la gare SNCF

Deux héros, restés dans l’ombre depuis six jours, méritent d’être mis en lumière : Tourade et Mohamed Niasse, deux frères sénégalais, ont sauvé un homme en détresse qui menaçait de se jeter du dernier étage du parking de la gare SNCF Saint-Roch, à Montpellier. Leur acte courageux, survenu le jeudi 21 novembre vers 20h30, a permis d’éviter une tragédie.

Alors qu’ils se trouvaient près du Pont de Lattes, les deux frères ont entendu la sirène d’alarme du parking. En levant les yeux, ils ont aperçu un homme pendu dans le vide, accroché à la rambarde du 7ᵉ étage, à 10-12 mètres de hauteur, surplombant les voies du Nouveau Saint-Roch. Ils ont immédiatement appelé les secours avant de grimper les escaliers du parking pour tenter de sauver cet homme, âgé de 35-40 ans, qui semblait sur le point de lâcher prise.

“En nous voyant, il nous a dit qu’il avait tout perdu – sa femme, sa fille – et qu’il voulait mourir. Nous devions absolument le sauver”, racontent Tourade et Mohamed, sur Actu.fr. Les pompiers ont été alertés et une équipe de secours était en route, tandis que des témoins, dont un couple et un agent de la TaM, ont tenté de le dissuader de sauter.

Les deux frères, malgré les risques, se sont approchés prudemment de l’homme, qui était suspendu dans le vide, ne se tenant que par les mains. “Nous lui avons tenu les mains pour éviter qu’il ne lâche prise. Mon frère s’est blessé à la main pendant l’intervention, car le désespéré se débattait violemment. À un moment donné, nous avons cru qu’on allait le perdre”, expliquent-ils.

L’intervention a duré près de 20 minutes, jusqu’à l’arrivée de trois policiers nationaux qui ont aidé à ramener l’homme en sécurité dans le parking. Les pompiers, arrivés peu après, ont pris en charge le blessé et l’ont transporté aux urgences du CHU. “Nous avons réussi à sauver une vie”, confient les deux frères, soulagés et fiers de leur geste héroïque.

Les policiers et les pompiers ont chaleureusement remercié Tourade et Mohamed, soulignant l’importance de leur intervention. Leurs identités ont été mentionnées dans le rapport d’intervention et pourraient être transmises à la mairie. Les deux frères ont ensuite repris leur chemin, heureux d’avoir pu faire la différence, mais modestes face à l’ampleur de leur acte. Un geste qui mérite, selon eux, d’être reconnu par les autorités.