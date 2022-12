Meurtre d'un chauffeur sénégalais sur l’axe Dakar - Bamako : Gora Khouma et Cie condamnent et exigent des solutions

Le Regroupement des syndicats des transporteurs du Sénégal a condamné fermement le meurtre du chauffeur sénégalais Ibra Seck sur le corridor Dakar-Bamako par des assaillants.

Pour Gora Khouma, Président de l’Union des transporteurs du Sénégal, ce drame est la suite de ce qui ce passe dans la zone. Et il s’interroge : «Il a été tué sauvagement par des rebelles ? Par des bandits ? Par des militaires ? On ne sait pas. Et puis, ce n’est pas la première fois aussi. On a caillassé combien de camions au Mali ? On a saccagé combien de camions, torturé combien de Sénégalais, conducteurs, apprentis ? Donc, nous attirons l’attention du gouvernement du Sénégal de tout faire, avec le gouvernement du Mali, pour qu’on laisse les chauffeurs sénégalais innocents qui vont au Mali travailler», déclare-t-il sur iRadio.

