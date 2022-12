Affaire Pape Alé Niang : Vers le boycott de toutes les activités du gouvernement et une journée sans presse

Le patron de Dakar Matin doit, en effet, être entendu sur le fonds du dossier. Il fera face au doyen des juges d’instruction ce 9 décembre 2022. Mais, avant cette audition, ses confrères de la presse ont encore dénoncé son emprisonnement qui, « dure trop ».

« Nous espérons qu’à l’issu de son audition Pape Alé Niang sera remis en liberté. Pour la bonne et simplement raison, Pape Alé Niang offre toutes les garanties de représentations. Si au terme de cette audition et au terme de la demande de liberté provisoire, Pape Alé ne sera pas libéré, on sera obligé dans cette campagne que nous menons pour sa libération de passer à la vitesse supérieure. Et quand on parle de vitesse supérieure, on n’exclut pas le boycott total et intégral de toutes les activités du gouvernement. Nous n’excluons pas aussi une journée sans presse », menace le journaliste Momar Diongue, membre de la coordination des associations de presse (CAP).

Ce deuxième conseil des médias a enregistré la présence des acteurs de la société civile (Y en a marre, FRAPP France Dégage), des organisations des Droits de l’Homme (LSDH) et surtout des anciens journalistes.

Le journaliste Pape Alé Niang est en détention depuis le 6 novembre. Il a, d’ailleurs, entamé une grève de la faim pour dénoncer son arrestation arbitraire.