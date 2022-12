Confrontation entre Sonko et Adji Sarr : Quels enseignements à tirer ?

La confrontation qui nous a été servie hier, par les protagonistes et leurs avocats, nous renseigne davantage sur le peu de respect et de considération, du leader du Pastef à l’endroit de nos institutions.

“Nul n’a le droit d’observer un silence assourdissant aux questions du juge ou du parquet à cette étape de l’instruction liée à la procédure Cette position, participe du discrédit de l’institution judiciaire, dans un contexte où les sénégalais s’attendaient à une prise de responsabilité et une hauteur patriotique pour l’éclatement de la vérité” déclare Ousmane Gueye PCA CICES.

Le juge, adopte une position de neutralité et instruit à charge et a décharge. On doit lui faciliter là tâche d’autant plus que l’accusé bénéficie à cette étape, d’une présomption d innocence. C’est lui qui en réalité devrait être le plus visible par le verbe face aux interpellations.

En conclusion, la tenue du procès est inévitable et écarte d’emblée un non lieu. c’est la seule possibilité qui s’offre au juge ,par son intime conviction dictée par cette situation.