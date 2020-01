Meurtre de Mohammed Cissé : Médina Baye demande aux autorités de punir les coupables

Le porte-parole de Médina Baye demande à l’Etat de tout faire pour arrêter et punir les meurtriers de Mohammed Cissé, qui ont également grièvement agressé son père Abdou Aziz Cissé, lors d’une attaque à main armée, mercredi dernier.

Réagissant sur la RFM, Cheikh Mahi Cissé a déclaré : «nous demandons aux autorités de prendre des mesures pour que les auteurs de cet acte soient arrêtés et punis par la loi. Parce que Mohamed et son père sont revenus dans leur pays pour pouvoir davantage vivre leur religion. L’islam dit que quand vous tuez une seule personne c’est comme si vous aviez tué le monde entier. Donc tout doit être fait pour mettre la main sur les assaillants et sécuriser davantage Madina Baye et les alentours».