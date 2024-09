Mémorial Bateau le Joola: Confidences inédites sur des secrets cachés au public

Alors que la journée mémorielle du naufrage du bateau Joola, fêtée chaque année le 26 septembre, pointe à l’horizon et que les préparatifs semblent battre le plein, des membres du nouveau bureau élu avec à sa tête madame Angèle Boissy, se sont livrer à une série de confidences sur une gestion qu’ils jugent très calamiteuse et menée par le président par intérim de l’association Nationale des Familles et Victimes du naufrage, Boubacar Ba qui avait succédé à ce poste en 2019, Moussa Cissokho rappelé à Dieu.

En effet, d’après nos invités du jour, monsieur Ba qui occupait la fonction de porte parole de l’association avant d’être porté à la tête de la structure, ne veut pas céder son siège, continue de mener des activités et à encaisser de l’argent au nom de l’association malgré le renouvellement du bureau dirigé désormais par Madame Boissy démocratiquement élu.

Pis, les nouveaux élus signalent que l’ex président qui bénéficie du soutien d’une dame en service au ministère de la culture et du gouverneur de la région de Ziguinchor qui a refusé quatre fois leur demande d’audience. À ces malversions doublées de manque de transparence dans la distribution des finances adressées aux familles et victimes, s’ajoute la volonté de Boubacar et ses alliés de s’emparer, au détriment des fils et filles des victimes, des postes de directrice et de PCA du musée.

Les nouveaux responsables de l’association informent de surcroit que le siège qui sera inauguré le 26 septembre prochain sous la présence du premier ministre Ousmane Sonko, n’est pas encore équipé. Madame Angélique Boissy et ses compagnons ont pour même occasion, demandé une audience avec premier ministre pour régler le différend qui leur oppose à l’ancien bureau pour éviter toute polémique ou tiraillement le jour de l’évènement car, selon eux, la bande à Boubacar prévoit de lire un discours articulé autour d’un thème totalement différend de celui retenu pour la circonstance. Une prise de parole qu’ils comptent surtout pas laisser passer car, soutiennent -ils, l’événement prochain est dédié à leurs parents et que rien ne doit se faire sans eux. Ils demandent aussi aux nouvelles autorités étatiques de diligenter des enquêtes pour faire la lumière sur le comment les milliards destinés à soutenir et à financer les ayant droit ont été gérer.