Ministère de l’intérieur: La réunion sur le processus électoral se termine en queue de poisson

La réunion entre le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique et des acteurs politiques notamment l’Alliance pour la transparence des élections Législatives (ATEL) s’est malheureusement terminée en queue de poisson. Pour cause, des membres de l’opposition ont boudé la salle en pleine séance en exigeant l’annulation des décrets ce, après avoir eu des échanges houleux avec Jean Baptiste Tine.