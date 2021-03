Mbour : La DIC arrête 6 prisonniers évadés

Après l’évasion de plusieurs prisonniers, dont la course-poursuite avec les pénitenciers a été un élément déclencheur des manifestations dans la capitale de la Petite Côte, la Division des investigations criminelles (DIC) avait envoyé des éléments à Mbour pour aider l’administration pénitentiaire à retrouver les fugitifs.

Au bout de 24 heures de traque et d’investigations, les flics ont débusqué quelques fugitifs qui avaient trouvé refuge dans une école de la ville et n’attendaient qu’une opportunité pour disparaître. Et, rapporte le quotidien L’AS dans sa livraison de ce jeudi, les éléments de la DIC ont mis la main sur, au moins, six (6) fugitifs.