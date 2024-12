Massacre de Thiaroye : Le President Bassirou Diomaye Faye annonce cinq (5) mesures de réappropriation de l’histoire des tirailleurs

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a initié plusieurs mesures de réappropriation de l’histoire du massacre de Thiaroye 44 pour restaurer la mémoire et la dignité des tirailleurs sénégalais. Ces mesures, selon le chef de l’Etat, ont été pises en collaboration avec 16 pays frères. Ainsi, cinq (5) décisions ont été annoncées à l’occasion du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye ce dimanche 1er décembre 2024.

“Premièrement, un mémorial à l’honneur des tirailleurs sera érigé à Thiaroye pour service de lieu de recueillement et de mémoire ouvert à toutes les nations dont ils étaient originaires ainsi qu’au public. Deuxièmement, un centre de documentations et de recherches dédié aux tirailleurs sera érigé pour conserver la mémoire. Ce centre recueillera des archives, témoignages et récits tout en soutenant la recherche et l’éducation autour de cette histoire partagée”, a fait savoir Diomaye Faye.

“Troisièmement, a poursuivi le chef de l’Etat, des rues et des places porteront le nom de cet évènement tragique, de ces soldats pour inscrire leur sacrifice dans notre quotidien et notre histoire collective. Quatrièmement, l’histoire de Thiaroye sera enseignée dans les curricula éducatifs. Ainsi les générations futures grandiront avec une compréhension approfondie de cette épisode de notre passé”.

Enfin, a-t-il conclu, “cinquièmement, la journée des tirailleurs est désormais fixée le 1er décembre de chaque année, jour de commémoration du massacre de Thiaroye “.

Le président Bassirou Diomaye Faye a tenu ce discours en présence de ses hôtes et devant le ministre des Affaires étrangères de la France , Jean-Noël Barrot.