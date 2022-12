Maroc : Des sénégalais souffrent de graves infections cutanées

Trente sept migrants sénégalais sont bloqués à Dahla (Maroc) depuis des semaines. Après avoir quitté le Sénégal le 23 novembre dernier, ils ont passé huit jours en mer avant d’atterrir au royaume chérifien.

« On a fait 8 jours en mer pour rallier l’Espagne. Mais nous avons finalement atterri ici à Dahla (Maroc) , a témoigné l’un d’eux.

Selon ces migrants, le consulat sénégalais à Dahla ne leur a rendu visite qu’une seule fois. Il nous avait promis de nous rapatrier le plus vite possible. Mais on ne l’a plus revu.

Parmi eux, figurent des malades qui souffrent de graves infections cutanées.