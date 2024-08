Maroc: Coumba Gawlo casse la baraque au Rab’Africa summer festival

La ville de Rabat (Maroc) a vibré aux rythmes du Sénégal lors du concert de la chanteuse Coumba Gawlo Seck.

Considérée comme une figure légendaire de la culture africaine, elle a assuré le spectacle lors de la 3ème édition du Rab’Africa Summer Festival, qui se tient, au Maroc, du 2 au 11 août 2024.

Devant un public enthousiaste et passionné, composé principalement de jeunes et de femmes, l’artiste sénégalaise a interprété ses plus grands succès.

Elle a confirmé avec élégance son statut de Diva. Ainsi, Coumba Gawlo Seck a célébré l’unité, le partage et la diversité culturelle en Afrique.

Organisé par le ministère marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cet événement rend hommage à Rabat en tant que capitale africaine de la culture.

Plusieurs artistes internationaux ont participé à ce grand rendez-vousSeneweb vous propose de découvrir un extrait de la prestation de la chanteuse sénégalaise.