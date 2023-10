La réaction de Coumba Gawlo suite au décès de Mommy Seck : “Oh que c’est douloureux !”

La chanteuse Coumba Gawlo Seck a réagi à la suite du décès de Momy Seck, annoncé à l’aube de ce jeudi 5 octobre.



“Avec tristesse et émoi, j’ai appris la douloureuse disparition de ma chère et tendre nièce Mommy Seck, épouse de mon ami et frère Bougane Guèye Danny”, a posté l’auteure de “Sant rek” sur sa page Facebook.

L’artiste de soutenir : “Oh que c’est douloureux ! Si jeune, belle, gentille, si douce. Notre Mommy est partie à jamais ! Mes pensées solidaires et affectueuses vont à sa famille, à sa mère Kiné, à Wally et ses frères et sœurs, ses enfants à très bas âge et à son mari.”

Coumba Gawlo Seck a aussi prié pour le repos éternel de l’âme de la fille de feu Thione Seck.

La levée du corps de Mommy est prévue cet après-midi à 16 h 30 à la mosquée d’Ouest-Foire. Elle sera suivie de l’enterrement au cimetière musulman de Yoff à 17 h 30.