Après trois ans de retrait de la scène musicale pour des raisons de santé, Coumba Gawlo se confesse sur sa maladie (occlusion intestinale) qu’elle a vécue durant cette période de retrait. Dans les colonnes de L’OBS, elle a confié qu’elle avait une plaie dans la gorge qui l’empêchait de parler.

Elle raconte sa mésaventure, sans ambages : «Il faut savoir partager des expériences pour donner la force à d’autres aussi d’en parler et de se dire, qu’ils ne sont pas les seuls. Le fait de partager tous ces moments régulièrement avec les fans, le public, les gens, c’était une manière pour moi d’être honnête professionnellement. Je pense qu’il faut être honnête avec son public et avec soi-même. »

Elle explique : « Pour mon cas, j’ai eu des problèmes de voix, à la différence de beaucoup d’artistes qui sont opérés de polypes, j’ai eu une blessure aux cordes vocales. Comme le disent les médecins, toutes les grandes voix ont généralement ce genre d’opération. Mes cordes vocales ont été agressées accidentellement lors d’une maladie. Ce qui a créé une autre maladie, d’où la lésion sur ma corde vocale gauche. J’avais carrément une plaie dans la gorge et qu’il fallait enlever. Et c’est cette plaie qu’il faut guérir et qui m’empêchait de parler par moments, en cas de fatigue extrême, de chanter. »

Elle poursuit: « Quand j’ai appris que j’avais des problèmes à la gorge, au niveau de ma corde vocale gauche, ça m’a pris de haut. Parce que je ne m’y attendais pas. Surtout quand le diagnostic est tombé en France et qu’il fallait que je subisse une intervention chirurgicale à la gorge, je me suis dit qu’il n’est pas question. Parce que dans ma tête défilaient beaucoup de questions, Je me demandais comment ils parviendraient à ouvrir ma gorge, toucher à ma corde vocale. Pendant presque un mois ferme, c’était le dilemme. J’essayais de me convaincre si je devais accepter l’intervention ou pas. Quand je suis allée voir le chirurgien, j’ai craqué. La phrase que je n’aimais pas entendre c’était «est-ce que ça va Madame ?» J’ai commencé à pleurer et j’ai dit non docteur, ça ne va pas. Il m’a dit qu’il allait s’arranger pour que je retrouve ma voix. Parce que dans ma tête, il n’était pas question que mes cordes vocales soient touchées,il a fallu que tout un comité de gens vienne me parler, tous les jours pour me rassurer. Je me demandais si on touche mes cordes vocales, est-ce que ma voix sera comme avant. Est-ce que j’arriverai à chanter comme avant ? »