À l’atelier de présentation du programme de modernisation et de gestion des marchés, le blocage des travaux du marché sandaga s’est invité dans les débats. Les représentants institutionnels ainsi que des commerçants ont tous abordé dans le même sens c’est-à-dire que l’on arrête de politiser le marché Sandaga.

Cependant Yaye Fatou Diagne, Patronne du PROMOGEM a eu à rassurer ses interlocuteurs par rapport à la situation du marché.

À l’en croire, lorsqu’elle a pris les rênes du PROMOGEM, l’appel d’offres pour la reconstruction du marché Sandaga avait déjà été lancé et un entrepreneur désigné. Malheureusement, dit-elle, l’entrepreneur a eu des problèmes financiers et n’a pu démarrer les travaux. Conséquence: une procédure a été enclenchée pour annuler ce contrat. ” Maintenant, Sandaga est sous notre responsabilité. On attend juste la fin de la procédure pour engager les travaux de reconstruction du marché. Sandaga est une vitrine et nous voulons démarrer les travaux avant novembre.

Les Échos