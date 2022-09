Arrivé à hauteur de la ferme du village de Koyli Alpha distante de 8 km de Mboula, le véhicule surchargé a fait un dérapage suivi de renversement. Le bilan fait état d’un mort et douze blessés graves. Un jeune homme du nom de Mbaye Samb âgé de 24 ans et domicilié à Mbeyene a rendu l’âme sur place. Sa dépouille ainsi que les blessés ont été acheminés à l’hôpital Magatte Lo de Linguère et au centre de santé de Dahra.