Malawi: arrestation d’un ex-ministre des Finances pour corruption

L’ancien ministre des Finances du Malawi, Joseph Mwanamveka, et quatre autres hauts responsables gouvernementaux ont été arrêtés lundi pour avoir détourné l’équivalent de 250 millions d’euros de fonds publics via deux entreprises d’Etat, produisant du sucre et pilotant des projets d’irrigation.

L’ex-secrétaire à la présidence Lloyd Muhara, l’ancien secrétaire au Trésor Cliff Chiunda et l’ancien directeur général de l’autorité de régulation de l’énergie, Collins Magalasi, figurent parmi les interpellés accusés d’avoir détourné ces sommes via la Salima Sugar Company et la Greenbelt Initiative, a-t-on appris auprès de la police et de l’avocat des suspects, Kalekeni Kaphale.

Dans un communiqué, le porte-parole de la police du Malawi, Peter Kalaya, précise que ces arrestations découlent d’une enquête menée par la police à la suite d’un rapport d’audit réalisé sur la Salima Sugar Company en 2023, qui a révélé que de l’argent public avait été détourné.

La police avait déjà arrêté en 2023 l’ancien directeur de la Salima, Shierish Betgiri et trois autres personnes après le début de l’enquête.

“L’arrestation des cinq personnes aujourd’hui porte à neuf le nombre total de suspects arrêtés”, résume le communiqué, précisant rechercher actuellement Henry Njoloma, ancien directeur général par intérim de Greenbelt Initiative, qui est en fuite.

Les cinq suspects arrêtés lundi seront prochainement “présentés devant un tribunal compétent” quand la police aura terminé de “recueillir leurs déclarations”, ajoute le communiqué.

Ces hauts responsables ont exercé leurs fonctions de 2014 à 2020 sous l’ancien président Peter Mutharika, issu du Parti démocratique progressiste (DPP).

Le parti a été chassé du pouvoir par le président Lazarus Chakwera en 2020, et est actuellement le principal parti d’opposition. M. Mwanamveka est vice-président du DPP.