Maintien de Aliou Cissé : la révélation de El Hadji Diouf.

Le sélectionneur de l’équipe nationale A de football du Sénégal, Aliou Cissé, a été reconduit dans ses fonctions jusqu’à la Coupe du Monde de 2026. El Hadji Ousseynou Diouf, qui estime qu’il (Aliou Cissé) « reste toujours l’homme de la situation », révèle que le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football a discuté avec des cadres de la sélection avant d’entériner sa décision.

Invité de l’émission « Talents d’Afrique » sur Canal+, et repris par le journal spécialisé Record, l’ancien international sénégalais explique : « Pour le Sénégal, on sait que Aliou Cissé est l’homme de la situation. Les joueurs ont confiance en lui parce qu’il ne faut pas oublier qu’avant de le prolonger, on a discuté avec les cadres, et le Comité exécutif a entériné. »

Le double ballon d’or africain 2001-2002 confie que son ancien coéquipier et ex-capitaine des Lions a été choisi « à l’unanimité ».