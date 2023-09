Magal Touba : La vente des tickets du train a rapporté à peu près 15 millions FCFA (directeur)

Le Directeur général des Grands trains du Sénégal, Samba Ndiaye a tiré un bilan satisfaisant de la mise en service du train à l’occasion du grand Magal de Touba. La vente des tickets a généré à peu près 15 millions FCFA et 3.806 voyageurs transportés.

« Il n’y pas de rentabilité en termes de transport de voyageurs en train, parce que les charges sont très importantes. Par contre, en termes de produits, l’ensemble des tickets vendus nous ont rapporté à peu près 15 millions fcfa. Cela est dérisoire par rapport à toutes les charges inhérentes à ce genre d’activités.

Mais, il faut savoir que nous avons le devoir de rendre service. C’est la volonté de l’Etat de faire circuler les trains. A travers cette volonté, l’Etat ne cherche pas à gagner de l’argent. Il se positionne plutôt en un acteur qui assure le service public. Ce n’est pas le gain qui est au bout de tous les efforts qui ont été fournis », a dit Samba Ndiaye.

Il a informé que de Thiès à Touba, trois (3) ont été mobilisés et chaque train a 240 places assises, dont 76 en première classe et 164 en 2e classe. « (…) Le bilan qu’on peut en tirer aujourd’hui est que nous avons pu transporter 3.806 voyageurs qui concernent la phase aller quand il s’est agi d’aller à Touba pour célébrer le Magal et pour le retour au bercail ».