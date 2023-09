Entrée en politique : Fou Malade se projette

Dans un entretien accordé à L’Observateur de ce samedi 9 septembre, Malal Talla alias Fou malade, l’une des figures emblématiques du mouvement hip hop sénégalais aborde l’autre tournant qu’il souhaiterait donner à sa carrière.

“Tout peut arriver”, confie-t-il, soutenant que “si des technocrates, des juristes qui ont des trajectoires qui peuvent leur permettre d’aspirer à créer des partis politiques, pourquoi pas nous.”

Il ajoute : “Le hip hop a toujours été dans la construction. Il a toujours compté sur lui-même. Il a été là où l’État est absent.” Avant de poursuivre : “Beaucoup de gens parmi nous ont des maîtrises. En 2021, à travers Africulturban et Guédiawaye Hip Hop, nous avons mis en place un Centre de formation professionnelle et technique aux métiers des Arts et de la Culture. Les jeunes qui y sont formés, ont des diplômes d’État dans plusieurs domaines.”

“Il n’y pas plus crédible que nous. Nous devons aller au-delà de la création artistique et nous intéresser aux questions de développement”, défend le rappeur.