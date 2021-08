​Mady Touré : « Augustin Senghor a attendu 8 mois et à quatre jours des élections pour sortir un programme bidon »

Après avoir sillonné le tour du Sénégal, Mady Touré a rencontré les acteurs du football sénégalais, hier mercredi, pour leur présenter son programme pour le Renouveau du football sénégalais. Le patron de Génération Foot n’a pas manqué d’occasion d’égratigner son adversaire du 7 août prochain.

A moins de 72 heures du scrutin pour l’élection de la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football (Fsf), Mady Touré a reçu, hier mercredi, les acteurs du football de la région de Dakar pour les convaincre de voter en sa faveur.

Le patron de Génération n’a pas été tendre avec son adversaire. Il estime que le programme d’Augustin Senghor est bidon. « J’aurais souhaité avant qu’il dépose sa candidature, qu’il puisse nous donner un programme. Mais, il a attendu 8 mois après et à quatre jours des élections pour sortir un programme bidon. C’est lui qui devait montrer le droit chemin, nous présentant un programme que le monde peut voir. Aujourd’hui, quand je regarde les 10 points, le dernier “Allons ensemble pour gagner la Coupe d’Afrique”. Mais gagner une coupe ne se décrète pas », a déclaré Mady Touré.

Il demande une transparence le jour du scrutin. « Je demande une transparence totale du fichier. S’il y a transparence et que tout se passe bien, je serai élu à la tête de la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football », a-t-il averti.

Mady Touré exhorte les clubs de Dakar à prendre leurs responsabilités s’ils veulent du changement dans le football. D’après lui, il compte amener les clubs des championnats régionaux en National 2 afin qu’ils puissent jouer beaucoup de matchs. « Donnez-moi juste quatre ans, vous allez voir les résultats », a soutenu le candidat du renouveau pour le football sénégalais.

Mady Touré a proposé de trouver des ressources pour octroyer à chaque ligue un bus. « Mon programme est réaliste et réalisable. Il y aura une transparence dans les comptes de la fédération. Dans la nouvelle politique, si on vend un maillot à 10 mille francs Cfa à un million de Sénégalais, cela fera 10 milliards. On prend la politique de développement et de la logistique, on se rend compte que les clubs souffrent. Nous allons acheter 50 bus pour pouvoir les mettre à disposition des ligues qui peuvent organiser les championnats chaque week-end, selon la distance », a-t-il promis.

Mady Touré se dit confiant pour la victoire du 7 août: « Je suis confiant depuis le 4 janvier 2021. Depuis que j’ai annoncé ma candidature, je suis confiant ».

Le patron des Grenats affirme avoir les compétences pour diriger le football sénégalais. « Mon programme pour le Renouveau du football sénégalais est réaliste et réalisable. Je dois pouvoir apporter ma modeste contribution au développement de notre football », a dit Mady Touré.