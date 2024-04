Demi-finale Ligue des champions d’Afrique : Grosse désillusion pour Alioune Badara Faty et le TP Mazembé

L’affiche de la finale de la Ligue des champions d’Afrique 2024 est désormais connue. Elle opposera Al Ahly d’Égypte, tenant du titre, à l’Espérance sportive de Tunis.

Les Égyptiens d’Al Ahly, qui recevaient le Tout-Puissant Mazembé d’Alioune Badara Faty et du coach Lamine Ndiaye, se sont imposés 3-0, grâce à des buts du défenseur central Abdelmonheim (65e), de Wessam Abou Ali (83e) et d’Akram Tawfik (90+12). Une grosse déception pour le gardien de but sénégalais et ses partenaires qui ont pourtant livré une belle partie.

En effet, à l’heure de jeu, ils croyaient même avoir fait le plus difficile avec le but de la tête de Joël Beya (59e). Malheureusement pour les Congolais, le but a été annulé après l’intervention de la VAR, pour une faute de main de l’attaquant. Al Ahly, tenant du titre, qui avait obtenu un match nul (0-0) à Lubumbashi, il y a une semaine, se qualifie ainsi pour sa 16e finale de la Ligue des champions.

Les Égyptiens, vainqueurs du trophée à 11 reprises, croiseront l’Espérance de Tunis. Les Tunisiens, qui avaient battu les Mamelodi Sundowns lors du match aller (1-0), se sont à nouveau imposés en Afrique du Sud sur le même score. Les deux géants du football africains se retrouveront pour la troisième fois, après la finale de 2012 remportée par Al Ahly et celle de 2018 gagnée par l’Espérance de Tunis.