Chypre – Anórthosis Famagouste : Ousseynou Thioune rompt son contrat avec son club après avoir convenu d’un accord mutuel

En 2023, Ousseynou Thioune est arrivé librement à Anórthosis Famagouste après avoir été libéré par Dijon. Il est très probable qu’il continuera sa carrière dans une autre équipe après avoir mis fin à sa collaboration avec le club chypriote vendredi. Le milieu de terrain âgé de 30 ans, a évolué dans divers clubs tels que le Diambars, Ittihad Tanger, Gimnàstic de Tarragone, FC Sochaux et DIjon FCO. Il compte six sélections avec l’équipe du Sénégal A et quatre avec l’équipe olympique.

L’international sénégalais avait adressé une lettre pour demander ses gains et un éventuel recours à la FIFA. Selon l’accord signé, le joueur ne demandera aucun montant pour la deuxième année de son contrat, alors qu’il a décidé de reverser une partie importante de ses gains pour aider l’Anórthosis pendant cette période.