Conseil des ministres : Bassirou Diomaye Faye dévoile son programme de transformation systémique du Sénégal

Lors du premier Conseil des ministres présidé par le chef de l’État Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l’importance de mettre en place une politique en accord avec le « Projet de transformation systémique du Sénégal » a été évoquée. Ce projet est articulé autour de cinq axes majeurs qui sont destinés à guider l’action gouvernementale.

Le premier axe concerne la jeunesse, l’éducation, la formation, l’entrepreneuriat et l’emploi des jeunes et des femmes. Le deuxième axe vise à traiter la cherté de la vie et à augmenter le pouvoir d’achat des ménages. Le troisième axe est consacré à la modernisation de la justice, à la protection des droits humains, à la gouvernance, à la transparence, à la reddition des comptes et à l’amélioration du système démocratique et électoral. Le quatrième axe porte sur la souveraineté économique, la prospérité du Sénégal, l’exploitation optimale des ressources naturelles et le développement endogène durable des territoires. Enfin, le cinquième axe se concentre sur la consolidation de l’unité nationale, des solidarités ainsi que sur le renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, le président de la République a demandé au Premier ministre de finaliser, avant la fin du mois d’avril 2024, le plan d’action du gouvernement. Ce plan devra inclure un agenda précis pour la réalisation des objectifs fixés. Le chef de l’État a également demandé au Premier ministre de mettre en place rapidement les cabinets ministériels et de proposer une nouvelle organisation pour chaque ministère. Ces nominations devront être en accord avec les réformes envisagées et les objectifs sectoriels validés.