Vaccin et transmission du virus: que sait-on?

Des données récentes jettent un doute sur le niveau d’efficacité des vaccins à empêcher l’infection par le variant Delta et sa transmission. Quelles conséquences pour la gestion de l’épidémie ? Et pourquoi les vaccins restent malgré tout le meilleur rempart ?

Les vaccinés ont trois fois moins de chances d’être testés positifs, “il existe toujours un risque d’infection, aucun vaccin n’est efficace à 100%”, souligne Paul Elliott, responsable de l’étude.

Six semaines auparavant, une autre étude britannique concluait que le vaccin Pfizer/BioNTech était efficace à 88% contre la forme symptomatique du Covid provoquée par le variant Delta, et AstraZeneca, à 60%.

En Israël, confronté plus tardivement à ce variant, des données officielles publiées le 22 juillet montrent une efficacité de seulement 39% du vaccin Pfizer/BioNTech contre la contamination, et de 40,5% contre un Covid symptomatique.

Le chiffre de 39% est à prendre avec prudence, préviennent toutefois plusieurs épidémiologistes, car il portait sur une période où Israël enregistrait relativement peu de cas au total (entre le 20 juin et le 17 juillet).

S’ils se confirmaient, ces taux d’efficacité en baisse pourraient être le signe d’un recul de l’immunité chez les vaccinés depuis des mois, ou d’une capacité accrue du variant Delta par rapport aux souches précédentes à déjouer les défenses immunitaires, grâce notamment à sa capacité à se répliquer plus rapidement.

Les vaccinés infectés transmettent-ils autant?

L’étude d’un cluster dans l’Etat du Massachusetts, dévoilée la semaine dernière, a surpris par la quantité de virus retrouvée chez les personnes vaccinées infectées, comparable à celle des non vaccinées.

“Certaines personnes infectées par le variant Delta après la vaccination peuvent être contagieuses et transmettre le virus à d’autres personnes”, a commenté Rochelle Walensky, directrice des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) américains, qualifiant ces données d'”inquiétantes”.