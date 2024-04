OFNAC: Serigne Bassirou Guèye a publié le rapport 2022

Donnant suite aux instructions du président de la République Bassirou Diomaye Faye qui a demandé, en Conseil des ministres, la publication des rapports des cinq dernières années des corps de contrôle, Serigne Bassirou Guèye vient de s’exécuter.

Le président de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) vient, en effet, de publier le rapport d’activités 2022 dudit office.

Il ressort de ce document que «treize rapports d‘enquête ont été déposés en 2022 contre 11 en 2021, soit une hausse de 18 % en valeur relative. Sur décision du président, ces rapports d’enquête sontinscrits à l’ordre du jour de l’Assembée de l’OFNAC qui délibère sur l’opportunité de les transmettre ou non à l’autorité judiciaire compétente».

A signaler que parmi ces rapports d’enquête, certains ont déjà été mentionnés dans le rapport d’activités de l’année 2021. «Ils n’ont connu leur dénouement que durant l’année 2022», précise-t-on dans le document.

Ainsi sur les 13 rapports d’enquête transmis aux autorités judiciaires, neuf ont déjà été évoqués dans le rapport d’activités 2021. Il s’agit, entre autres, de l’affaire Thierno Diagne, maire de la commune de Sindia, celle relative à l’acquisition et à la prestation de services de transport de vivres et autres produits dans la lutte contre les effets de la pandémie COVID-19 (concernant Diop Sy et sa fille), entre autres.