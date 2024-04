Augustin Senghor : « Il faut sécuriser nos entraineurs, qu’il touche un salaire régulier, qu’il soit à l’abri du besoin et qu’ils travaillent à plein temps au niveau de la DTN »

Lors d’un récent atelier organisé par le Directeur technique national (DTN), Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), a mis en lumière l’importance de valoriser les sélectionneurs nationaux pour maintenir la dynamique de succès du football sénégalais. Il insiste sur la nécessité de sécuriser les salaires des sélectionneurs pour les mettre à l’abri du besoin.

Évoquant la question des salaires des entraîneurs, Me Senghor souligne l’importance d’offrir des rémunérations motivantes et stables. Il rappelle les tensions auxquelles étaient confrontés les sélectionneurs, partagés entre leurs responsabilités au sein des sélections nationales et celles dans les clubs. « À un moment donné, on était obligé de trancher sur le vif. Nos sélectionneurs étaient partagés entre les sélections et les clubs. Il arrivait même des conflits lorsqu’il y avait des compétitions à l’étranger et les présidents de clubs qui le voyaient d’un mauvais œil. On a décidé que les sélectionneurs fassent le choix entre la sélection et le club. En contrepartie, on leur a garanti un salaire. Le travail de sélectionneur national n’est pas un travail de plein temps. Toutefois, il faut les sécuriser pour qu’il touche un salaire régulier, qu’il soit à l’abri du besoin et qu’ils travaillent à plein temps au niveau de la DTN. Nous avons dépassé le temps où l’entraîneur venait à 15 jours d’une compétition, loge à l’hôtel ou dans un centre et va en compétition. Maintenant, nos sélections se mettent en regroupement six mois avant les compétitions. Pour cela, on a décidé de les titulariser dans les sélections » a fait savoir Senghor.

Ces mesures visent à professionnaliser davantage le football sénégalais et à offrir aux sélectionneurs nationaux les conditions nécessaires pour exceller dans leurs fonctions. Pour Me Senghor, il est essentiel d’adapter les pratiques aux exigences actuelles du football international afin de maintenir la compétitivité du Sénégal sur la scène mondiale. « Tout le monde a suivi le cursus du football sénégalais ces 10 dernières années où, à force de travailler et à travers un défi sous l’expertise nationale, nous avons fait des résultats jamais réalisés dans l’histoire du football sénégalais et même au niveau continental en l’espace d’une année, on a remporté 5 trophées, c’est du jamais vu».