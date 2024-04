Pétanque : 10ème journée : Saly Petite Côte de Fara Ndiaye survole

La 10ème journée de pétanque, en doublettes choisies, disputée dimanche au boulodrome de la Promenade des Thiessois, a été remportée par le duo Fara Ndiaye-Ndongo Ndour de Saly Petite Côte.

La Boule amicale de Thiès, en collaboration avec la fédération, a réussi un grand coup avec la participation de 92 équipes. Après les matchs de poules en matinée, l’après-midi a été réservé à l’élimination directe. Au finish, la paire menée par Fara Ndiaye, le champion d’Afrique en titre, accompagné de Ndongo Ndour, a survolé les joutes.

Après avoir trébuché, il y a une semaine, lors du tournoi du maire de Thiès-nord, ce duo s’est racheté pour faire tomber (11-00) Adama Diagne de Saly et le jeune Fallou Seck de Diourbel, en finale de doublettes choisies. La paire gagnante a empoché du coup 300.000 FCFA, plus 3 trophées, et les finalistes sont rentrés avec la moitié. Les équipes ½ finalistes se sont consolées avec 75.000 FCFA et les ¼ de finalistes 50.000 FCFA.

«La pétanque est un sport noble où il n’y a pas d’âge, de race, ni d’appartenance sociale ou politique. C’est une passion partagée. On aurait pu avoir 100 équipes, soit 200 joueurs, mais certains boulistes sont venus un peu tard, c’est-à-dire après les inscriptions. Malgré cela, nous avons une satisfaction totale avec notre sponsor Trobon, qui est venu en appoint. À part Samir Khalil, Mme Garmi Fall et Georges Pinot, il n’y a aucune aide, ni de présence des autorités de la ville, pour booster la pétanque thiessoise qui est en train de faire un grand bond. Nous nous débrouillons avec nos propres moyens, dans l’union et la solidarité des joueurs, dirigeants et fédéraux qui forment une famille», a souligné Madara Lèye de la Boule amicale thiessoise.

La 11ème journée, prévue dimanche prochain, aura lieu à Saly.