La cérémonie a eu lieu. Modou LO et Ama BALDE ont été décorés, lundi, à l’Arène nationale, suite à leur combat du 5 novembre passé. Le Comité national de gestion de lutte (CNG) avait promis de rendre hommage aux deux lutteurs pour leur fair-play. Bira SENE a tenu parole.

En présence des deux lutteurs et plusieurs acteurs de la lutte, le CNG a fait de Modou LO et Ama BALDE des « ambassadeurs de la non-violence et du fair-play ».

« Au nom du ministre des Sports, Lat DIOP, je voudrais manifester ma joie, ma satisfaction à l’occasion de cette cérémonie de décoration que nous voulons inscrire dans le cadre du mérite sportif. Une cérémonie qui récompense les lutteurs qui se sont distingués pour le développement de la lutte. Le ministre tient à immortaliser le geste symbolique et beau que Modou LO et Ama BALDE ont offert aux sénégalais lors de leur combat du 5 novembre. Ils ont montré à la face du monde que notre sport est basé sur le fair-play. Toutes les générations de la lutte doivent retenir ce geste et s’en inspirent. Ils sont devenus des ambassadeurs de la non-violence et du fair-play », a déclaré Bira SENE, président du CNG de lutte.

Modou et Ama ont reçu de beaux témoignages de l’assistance avant de prendre les décorations. Chacun a reçu un trophée, un tableau et un grand boubou. Le CNG a mis dans deux grands tableaux la photo de l’accolade entre les deux lutteurs après la fin du combat. Une enveloppe de 500.000 FCFA remis aux deux lutteurs.

