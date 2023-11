Lutte : Le CNG sanctionne lourdement Ama Baldé

Le Comité national de gestion (CNG) de la lutte a sévi en sanctionnant Ama Baldé et Modou Lô, qui s’affrontaient dimanche dernier à l’Arène nationale. Le Parcellois a pris le meilleur sur le Pikinois.

Le Cng a coupé plus de 10 millions de FCFA sur les reliquats des cachets de Modou Lô et Ama Baldé, qui s’affrontaient dimanche dernier. Le premier, vainqueur du combat, a perdu plus de 700 000 FCFA tandis que le second Ama Baldé a été privé de 3 millions 670 mille francs CFA, indique L’OBS.

Les deux lutteurs ont été sanctionnés pour casse des sièges des tribunes de l’arène nationale, surplus d’accompagnateurs.

Ama Baldé s’est vu reproché un dépassement du temps imparti pour la préparation mystique, notamment.