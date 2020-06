Lutte contre la Covid-19 : La ministre de la Femme distribue des masques aux femmes

Après avoir lancé, ce jeudi 4 juin à Dakar, la campagne «Des masques pour sauver des vies, contre la Covid-19, les femmes se mobilisent», Ndèye Salimata Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, a démarré la distribution de ces masques par les femmes qui sont en première ligne dans la prise en charge sanitaire.

Les femmes de la santé en première ligne

Ainsi, Mme le ministre a procédé à la remise symbolique des masques aux organisations des femmes de la santé. Il s’agit, de l’Association des femmes médecins du Sénégal (1500 masques chirurgicaux, 500 masques lavables et un carton de gel hydro-alcoolique), l’Association nationale des Sages-femmes du Sénégal (1000 masques chirurgicaux, 500 masques lavables et un carton de gel hydro-alcoolique) et l’Association nationale des infirmiers et infirmières diplômés d’État du Sénégal qui a également obtenu 1000 masques chirurgicaux, 500 masques lavables et un carton de gel hydro-alcoolique.

«Un don venu à point nommé»



Un acte «très fort» que ces femmes bénéficiaires, qui sont au devant de la riposte contre la Covid-19, ont magnifié et apprécié à sa juste valeur, à travers leur présidente. Pour elles, ce don est venu à son heure et les réconforte en tant que personnel soignant.

La présidente de l’Association nationale des Sages-femmes du Sénégal, Mme Bigué Ba Mbodj, a profité de l’occasion pour demander aux femmes de continuer à aller se faire consulter et de suivre leurs rendez-vous dans les structures de santé malgré la propagation de la pandémie. Selon elle, «toutes les conditions sont mises en place pour le faire sans risque» de contamination au coronavirus.

La ministre de la Femme veut également inscrire la campagne sous le signe de «l’inclusion pour ne laisser aucune femme ou aucune fille en rade et sans masque». C’est pourquoi, après les personnels soignants, elle a choisi les femmes vivant avec un handicap et celles qui s’activent dans les marchés et les quais de pêche.



Un important lot de denrées alimentaires offert aux handicapés

Et pour mieux toucher ces cibles, Ndèye Salimata Diop Dieng s’est rendue au centre Ginddi sis à Castors (Dakar) et qui sert de siège aux associations de personnes vivant avec un handicap. Sur place, elle a remis à titre symbolique un important lot d’aides alimentaires, de masques et de produits hygiéniques au comité des femmes de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Une aide composée de 100 sacs de riz 50 kilogrammes, 100 bouteilles de 5 litres d’huile, 100 paquets de savon, 100 paquets de savon liquide Madar, 100 cartons d’eau de Javel et 5000 masques de protection.

Un acte de haute portée sociale

Selon la présidente dudit comité, Mme Ndèye Ndack Diène, ce don est venu au bon moment. «Ces masques sont très importants pour nous. Nous en avons vraiment besoin pour nous protéger contre le coronavirus. Ça vient au bon moment. C’est une très belle campagne», a-t-elle lancé à Mme le ministre.

Yatma Fall, le président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, quant à lui, après avoir remercié vivement Mme le ministre, a plaidé pour que l’État vienne en aide aux artisans souffrant de handicap comme il l’a fait pour tous les impactés de la pandémie de Covid-19.

Un millier de masques pour les femmes mareyeuses de Soumbédioune

Ensuite, la tutelle et sa délégation ont fait cap au Quai de pêche de Soumbédioune (Corniche ouest Dakar). Là également, Ndèye Salimata Diop Dieng a remis aux femmes mareyeuses de Soumbédioune 1000 masques de protection et un carton de savon liquide.

La ministre de la Femme a, par ailleurs, renseigné que le programme de distribution des masques va se poursuivre dans tous les départements du Sénégal sous l’égide des autorités administratives. Et après Dakar, elle procèdera, ce vendredi 5 juin, à la remise symbolique aux femmes des départements de Pikine, Guédiawaye et Rufisque.