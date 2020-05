L’OMS accusée de promouvoir l’homosexualité et la masturbation, chez les enfants

Le président brésilien, Jair Bolsonaro, très opposé à l’OMS et à ses recommandations s’est attaqué à l’organisation mercredi soir sur Facebook.



Le président brésilien, Jair Bolsonaro, très opposé à l’OMS et à ses recommandations s’est attaqué à l’organisation mercredi soir sur Facebook.

Dans son post, le président brésilien a affirmé que l’agence onusienne poussait les enfants à l’homosexualité et à la masturbation. Ce, en faisant allusion au guide de 2010, nommé : « Normes pour l’éducation en Europe », publié par le bureau Europe de l’OMS.

Cette organisation mondiale de la santé dont certains voudraient me voir suivre les conseils, « devrions-nous aussi suivre leur politique en matière d’éducation ? Pour des enfants jusqu’à quatre ans : satisfaction et plaisir à toucher son corps, masturbation (….). Pour les enfants de quatre à six ans, une identité de genre positive (…), masturbation dans la petite enfance, homosexualité (…), de neuf à 12 ans : première expérience sexuelle », a donné le président Bolsorano.

Il s’agit là d’une énième attaque de Bolsorano contre l’OMS au moment où celle-ci est confrontée à la crise du Covid-19, rapporte France24.