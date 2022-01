Macky Sall: « L’homosexualité ne sera jamais dépénalisée au Sénégal»

le président Macky Sall s’est entretenu hier au palais avec l’Association des Imams et Oulémas, ce jeudi, au Palais, au sujet de rejet de la proposition de loi criminalisant l’homosexualité. Le Chef de l’Etat s’est indigné d’une campagne de désinformation, puis a rappelé la position officielle de l’Etat du Sénégal.

“Ce que j’ai dit à ce propos, au Sénégal, à l’étranger devant le monde entier, devant le président Obama ici au Palais, devant le président Trudeau premier ministre du canada, est très clair. Je leur ai dit que chez nous, au Sénégal, personne ne touchera à la loi contre l’homosexualité tant que je suis président. Je pense qu’on ne peut pas faire plus que cela“, a déclaré Macky Sall.

Macky clôt le débat

Il poursuit : “L’homosexualité ne sera jamais dépénalisée dans ce pays tant que je serai président de la République. Donc ce n’est pas la peine de soulever cette question. Je ne sais plus pourquoi on se réveille un bon jour et on remet cette question sur la table, surtout à la veille d’une élection“, a-t-il dit devant l’Association des Imams et Oulémas.

Sur la proposition de loi

«Criminaliser c’est faire comme si l’individu a tué un homme. Quand la proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale, le bureau de l’Assemblée a dit qu’il y a déjà une loi qui combat l’homosexualité et que le chef de l’Etat s’est ouvertement exprimé contre la dépénalisation de l’homosexualité. Donc pourquoi mettre en place une nouvelle loi sur la question“, a fait savoir le chef de l’Etat.

La manipulation

Il ajoute : “si ça se limitait aux politiques, ça ne me ferait pas mal. Mais quand je vois dans le groupe des imams, des religieux, pour dénigrer accuser l’Etat de choses aussi graves, en parler dans mosquées aux jours de Jumah, accusant l’Assemblée nationale, accuser les institutions de la République, c’est un peu trop (…)Je défie quiconque de prouver que le gouvernement est en train de changer cette loi pour dépénaliser l’homosexualité. Certains veulent en faire un sujet polémique et appeler à des manifestations. ‘‘Yalla day reub fitneu’’. Et on ne doit pas en arriver à certaines extrémités, certains niveaux. L’Etat ne veut pas, conformément à nos us et coutumes, dépénaliser la loi sur l’homosexualité. Donc ce débat ne doit plus être soulevé au Sénégal.“

Senego