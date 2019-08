Liverpool : Sadio Mané dévoile le secret de sa réussite et explique comment il a marqué son joli but face à Southampton

Sadio Mane a planifié sa première frappe énergique contre Southampton samedi avant même de recevoir le ballon de James Milner. L’attaquant de Liverpool a marqué pour la troisième fois lors des deux derniers matches lors de l’arrêt en première période à St Mary’s, où les Reds ont remporté la victoire 2-1.

En recevant la passe de Milner juste à l’intérieur de la zone des Saints, Mané a résisté à l’attention de la défense adverse et a puissamment fouetté une frappe logée au deuxième poteau. « Je pensais que c’était vraiment ouvert entre deux défenseurs », a déclaré le N ° 10 à Liverpoolfc.com. « Donc, quand j’ai vu Millie, j’ai su qu’il allait me donner la balle, puis j’ai vu l’homme, personne n’était près de moi, ils se sont arrêtés et j’ai essayé d’aller un peu à l’extérieur et de mettre la balle à l’intérieur. »





Malgré le retour à l’entraînement il y a moins de quinze jours, Mane a fait un début impressionnant à la campagne 2019-20. L’international sénégalais a inscrit un doublé en finale de la Super Coupe de l’UEFA contre Chelsea, avant d’ajouter une passe décisive pour Roberto Firmino à ses propres efforts à Southampton. « J’ai travaillé très dur et je continuerai de le faire », a-t-il déclaré, lorsqu’on lui a demandé d’évaluer son niveau actuel de forme. « Ça y est, j’essaye juste de tout faire pour aider mon équipe. Et, au bout du compte, l’important, ce sont les trois points. »

Sadio Mané a inscrit ce weekend son 20 but de l’année civile 2019, et est de loin, le meilleur buteur des Reds depuis janvier dernier.