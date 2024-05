Sur l’invitation polémique de Clédor Sène, le journaliste Daouda Mine donne son avis

Sur l’invitation polémique de Clédor Sène, le journaliste Daouda Mine a donné son avis. « Si je parle à titre personnel, il n’est pas mon ami, je ne l’aurais pas invité. Mais son invitation ne devrait pas faire polémique, puisqu’il a bénéficié d’une loi d’amnistie, donc l’infraction est censée n’avoir jamais existé. À partir de ce moment, on a l’obligation de faire table rase sur ce qui s’est passé ».

Monsieur Mine estime que Clédor a le droit de donner son avis sur la réforme judiciaire, parce que connaissant l’environnement. « Il est de la société civile ; il connaît les prisons, notamment Rebeus et Camp pénal. Il intervient sur les plateaux télévisés sur le thème de la modernisation de la justice. Il n’est pas dit non plus que si on l’invite, son avis est automatiquement pris en compte ».