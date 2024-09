Polémique à la RTS: Pape Alé Niang donne des précisions autour des six...

Dans son édition de ce jeudi, Enquête rapporte que le nouveau directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, est au centre d’une polémique autour de six voitures mutées à son nom et dont une partie garnit le parc automobile de la chaîne publique. «Cela nous a paru vraiment bizarre», soufflent des sources du journal.

Au départ, rapporte le quotidien d’information, d’aucuns avançaient que les véhicules ont été offerts à la RTS par le Premier ministre, Ousmane Sonko. Il s’agit de vans de marque Hyundai. Ensuite, poursuit le titre de presse, il a été dit qu’un ami de Pape Alé Niang serait le généreux bienfaiteur. «Les agents ont donc failli tomber des nues quand ils ont découvert que les voitures sont la propriété du directeur général», renseigne Enquête.

L’information a nécessité des éclaircissements du successeur de Racine Talla. «C’est moi qui ai offert des véhicules qui m’appartiennent à la RTS. Ces véhicules m’ont été offerts par des amis. Ces derniers les avaient mis à mon nom, mais j’ai décidé de les offrir à la RTS. En attendant que les mutations soient faites, j’ai mis les véhicules à la disposition de l’entreprise. Voilà ce qui s’est passé.»

Pape Alé Niang a précisé qu’il a offert à la RTS quatre des six voitures en question. Et pour convaincre, le patron de la chaîne publique a orienté Enquête vers son Directeur administratif et financier (DAF), Guillet Niang Touré.

Ce dernier, joint par le quotidien d’information, a d’abord rappelé qu’à l’arrivée de Pape Alé Niang à sa tête, la RTS présentait un parc désert, précisant qu’un marché d’achat de véhicules, lancé en vue de la campagne pour la présidentielle de mars dernier, sera finalement annulé. «Nous avons été obligés de louer des véhicules pour gérer la campagne, a signalé Grillé Niang Touré. Quand il [Pape Alé Niang] s’est rendu compte de cette situation, il a dit qu’il va trouver des partenaires qui vont lui donner des véhicules.»

Le DAF de poursuivre : «Ces véhicules sont immatriculés à son nom [le DG]. Quand ils sont arrivés, nous avons fait une convention de mise à disposition entre la RTS et le directeur général, propriétaire [des biens]. Ce ne sont donc pas des véhicules de la RTS qui ont été mutés au nom de Pape Alé, mais ce sont des véhicules de Pape Alé qui ont été mis à la disposition de la RTS, dans le cadre d’une convention de mise à disposition. Et il l’a fait gratuitement.»