Dialogue national sur la justice: Pape Djibril Fall juge les premiers pas du président …

Candidat malheureux à la Présidentielle du 24 mars 2024, Pape Djibril Fall fait partie des invités aux Assises de la justice, ce mardi au CIDAD de Diamniadio. Au micro de la presse, le leader des serviteurs a donné son avis sur les premiers pas du président Bassirou Diomaye Faye.

“Nous avons des raisons d’espérer que le Sénégal va changer définitivement. Le roi Hassan II avait l’habitude de dire qu’il ne connait pas le développement, mais ce qu’il savait, c’était de faire en sorte que les gens mangent à leur faim. Je pense que le président Bassirou Diomaye Faye est sur la bonne voie pour l’autosuffisance. Je pense également qu’il a confié des postes à des gens qui ont du métier et le profil de l’emploi. Pour le foncier, c’est un énorme problème, mais Bassirou Diomaye Faye a posé des actes notoires. Je reviens d’une tournée dans la diaspora, mais les gens ont grand espoir sur ce gouvernement“, dit-il.

Pour le dialogue national de ce mardi pour réformer et moderniser la justice, Pape Djibril Fall félicite le chef de l’État et pense qu’il est le mieux placé pour acter les réformes. “Nous disons enfin, la justice pourra être réformée comme le souhaite le peuple. Nous avons beaucoup souffert avec la justice. Depuis 1960, il y a eu des ‘réformettes’, mais jamais de réformes profondes. Mais quand on a entendu le président Faye, on sent qu’il a l’envie de réformer la justice définitivement. Nous avons la chance d’avoir eu un président qui s’est confronté avec la justice de manière injustifiée. Il a quitté la prison pour rejoindre le palais. Donc, l’espoir est grand“, a ajouté Pape Djibril Fall.