Limogeage de Woré Sarr : Mame Diarra Fam prédit d’autres démissions de contestataires, le Pds en sursis !

Depuis l’éjection de la parlementaire Woré Sarr de la tête de la fédération nationale des femmes du parti démocratique sénégalais (Pds), des voix s’élèvent pour contester la décision de Wade-fils.

Selon le quotidien « Le Témoin » dans sa parution de ce vendredi 07 juin 2024, pour lui manifester leur solidarité, beaucoup de responsables et de militants menacent de démissionner.

C’est le cas de la députée Mame Diarra Fam qui assimile ce limogeage à une trahison et une humiliation de toutes les femmes du parti avant de prédire d’autres démissions devant intervenir dans la foulée de celle de Mme Woré Sarr. Elle n’a pas été la seule à exprimer sa colère et son soutien vis-à -vis de l’ancienne maire de Médina Gounass puisque de nombreux responsables et militants libéraux ont exprimé leur soutien à la députée et fustigé son remplacement.