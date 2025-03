Décès de Mame Ndiambane : La lutte sénégalaise en deuil

La communauté de la lutte sénégalaise est en deuil avec la disparition de l’ancienne gloire Mame Ndiambane, rappelé à Dieu ce vendredi matin à l’hôpital de Foundiougne, selon des sources proches de la famille.

Originaire de Kaolack, dans le Sine-Saloum, Mame Ndiambane, de son vrai nom Mame Diamane Diome, faisait partie d’une génération légendaire aux côtés de Boy Bambara, Mbaye Guèye, Double Less et Mame Gorgui Ndiaye. Son nom restera gravé dans l’histoire de la lutte traditionnelle sénégalaise, un sport auquel il a consacré sa vie avec passion et détermination.

L’inhumation est prévue ce vendredi à 17h à Mbam, tandis que les funérailles se tiendront le dimanche 16 mars 2025, dans la même localité.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de Kewoulo adresse ses sincères condoléances à la famille éplorée, à la grande famille de la lutte sénégalaise ainsi qu’à tous ses proches. Que son âme repose en paix.