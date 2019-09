Ligue des Champions : Tuchel : «Idrissa Gueye est une machine» (Vidéo)

Auteur d’une très grosse prestation contre le Real Madrid (3-0) ce mercredi en Ligue des Champions, Idrissa Gueye a reçu les compliments de son entraîneur Thomas Tuchel après la rencontre. Le coach du Paris Saint-Germain est conquis par son international sénégalais.

« On a beaucoup combattu pour acheter ce joueur. C’est une machine, hein ! (sourire) Il n’arrête jamais de courir, il gagne beaucoup de ballons et contre une équipe comme le Real c’est super important. C’était un bon mix entre les trois, avec Marquinhos et Marco (Verratti), avec beaucoup d’intensité et de possession », a déclaré l’Allemand dans des propos rapportés par L’Equipe.



Après avoir longtemps attendu un milieu défensif de haut niveau, Tuchel peut avoir le sourire.