Everton – Liverpool : La presse anglaise impressionnée par Idrissa Gana Guéye

Pendant 14 ans, Everton n’avait pas gagné à Goodisson Park face à son plus grand rival, Liverpool. Ce mercredi soir, la longue attente a pris fin puisque les Toffees se sont imposés 2-0 et ont certainement mis fin aux rêves de titre des Reds.

Après la rencontre, plusieurs médias anglais ont jugé le match. Dans la note des joueurs, Idrissa Gana Guéye a été l’un des mieux notés. Auteur d’un match formidable au milieu de terrain et sorti sous l’acclamation du public d’Everton, son abattage a bien été remarqué par la presse, impressionné par le Sénégalais.

La note des médias anglais sur le match d’Idrissa Gana Guéye

GiveMeSport : Idrissa Gueye – 8/10

Le milieu de terrain expérimenté était absolument partout, remportant des tacles décisifs et stoppant les attaques de Liverpool dès les premières avancées. S’il avait un peu plus de sang-froid, il serait un milieu de terrain exceptionnel, mais on ne peut pas demander beaucoup plus à la star sénégalaise.

Liverpool Echo : Idrissa Guèye 9

Il a été ancré dans la pelouse pendant 75 minutes avec une autre démonstration d’action dans la salle des machines de la part de l’un des héros de dimanche. Il était partout, faisant ce qu’il fait de mieux.

Squawka : Idrissa Gueye – 7,5

Le milieu de terrain défensif sénégalais a régulièrement remporté la possession alors que Liverpool dominait régulièrement les débats.

90min – Idrissa Gana Gueye 7/10

Une grande partie du contrôle d’Everton au milieu de terraina été permis par Idrissa Gana Guéye.