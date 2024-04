Transfert : Le défenseur central de Diambars, Jean Alpha Diouf, signe un contrat d’un an avec Chicago Fire

Ce jeudi, le Chicago Fire a fait savoir qu’il a signé le défenseur central de Diambars, Jean Alpha Diouf, pour une durée d’un an avec une année en option. Diouf sera inscrit sur une liste internationale en attendant la réception de son visa et de son certificat de transfert international. Les informations financières n’ont pas été divulguées.

Alex Boler, directeur général du Chicago Fire, a exprimé sa grande satisfaction quant à l’arrivée de Jean dans leur club : « Nos recruteurs ont repéré Jean grâce à une académie réputée au Sénégal et il possède un profil captivant et un potentiel incroyable. »

Jean Alpha Diouf, âgé de 21 ans, signe à Chicago après avoir quitté le Diambars FC de Saly. En équipe nationale, Diouf faisait partie du groupe de joueurs de l’équipe du Sénégal U17 et U20. Il est aussi ancien joueur de l’équipe du Sénégal de Beach Soccer et finaliste des Jeux africains de Beach Soccer 2023 en Tunisie. Depuis 2013, Diouf était étudiant et apprenti à l’école de football Galaxy FA à Dakar, avant de rejoindre Diambars en août 2023.

L’entraîneur-chef du Chicago Fire, Ludovic Taillandier, a affirmé que : « L’expérience de Jean en tant que joueur international renforcera non seulement notre équipe derrière, mais également notre équipe entière. Sa maîtrise du jeu, combinée à ses compétences et à ses qualités sportives, lui permettra de s’adapter rapidement à la ligue et à Chicago. »