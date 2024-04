Everton : Idrissa Gana Guéye, le retour en grâce

La onzième sera finalement la bonne pour Idrissa Gana Guéye. Après 10 rencontres sans la moindre victoire face à Liverpool durant sa carrière, l’international sénégalais a finalement réussi à briser le signe indien. Ce mercredi, il s’est imposé pour la première fois face à Liverpool, et en prime, Everton compromet sérieusement les chances des Reds de devenir champions d’Angleterre.

Auteur d’une prestation exceptionnelle au milieu de terrain, le joueur de 34 ans est dans la lignée de ses prestations depuis son retour de blessure. Titulaire face à Nottingham Forrest et face à Liverpool hier, le Sénégalais a sécurisé la défense d’Everton. Durant ces deux matchs, Everton n’a pas encaissé le moindre but, alors que le club sortait d’une cuisante défaite 6-0 face à Chelsea. Lors des 7 dernières titularisations de Gana Guéye depuis son retour de la CAN, Everton n’a perdu qu’une seule fois, et c’était sur la pelouse de Manchester City.

Sur le terrain, le Sénégalais presse, gratte des ballons, tacle… Il est bien plus qu’un milieu défensif et couvre tout le terrain avec son gros volume de jeu. Face à Nottingham comme face à Liverpool, ses jaillissements, ses interventions et son activité ont été décisifs pour les Toffees.

Bien plus qu’un milieu défensif, Idrissa Guéye est également très en verve sur le plan offensif. Le Sénégalais se projette de plus en plus et réalise avec brio la fonction très aimée des Anglais : le box to box. A 34 ans, Gana Guéye a encore des jambes, ce qui lui permet, après son abattage sur le plan défensif, de participer à la construction du jeu, lancer des contre-attaques et se retrouver dans la surface adverse dans la minute qui suit.

Auteur de l’ouverture du score face à Nottingham le week-end dernier, il a été l’initiateur de plusieurs attaques d’Everton face à Liverpool. Il a même eu l’occasion de marquer ce mercredi soir face aux Reds, mais le Sénégalais a été mal servi par Jack Harrison à l’entrée de la surface.

Ces prestations pourraient convaincre Everton de le garder pour une saison supplémentaire, alors que des clubs saoudiens sont intéressés par le président profil de l’international sénégalais. Ces bonnes prestations sont également une bonne nouvelle pour l’équipe du Sénégal, qui pourrait compter sur l’un de ses cadres pour les échéances à venir.