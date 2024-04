Ligue 1 – J20 : Jaraaf affrontera Casa Sports pour le choc de la journée, Teungueth FC fera face à l’US Gorée

La Ligue 1 sénégalaise de football démarre ce samedi 13 avril les rencontres de la 20ᵉ avec trois affiches au menu. Les matchs les plus attendus auront lieu le dimanche 14 avril, dont le choc entre Jaraaf et Casa Sports.

Comme souvent, la première division sénégalaise revient ce week-end avec les affiches de la 20ᵉ journée du championnat. Tous les clubs de Ligue 1 chercheront à ne plus enregistrer de mauvais résultats pour le reste du championnat. C’est ce qui rend excitant les 7 journées restantes.

Pour ce samedi, six équipes sont attendues. Il s’agit du leader Teungueth FC, de Diambars FC, l’US Gorée, du Stade de Mbour, de Jamono Fatick et de Dakar SC. Les deux clubs de Mbour, et deux derniers du championnat, à savoir Diambars FC (14ᵉ, 14 pts) et Stade de Mbour (13ᵉ, 15 pts) s’affronteront dans un derby très décisif pour la course au maintien. Tous battus lors de la précédente journée. Stade de Mbour avait perdu (1-0, 19ᵉ) devant Dakar SC et la défaite des Académiciens, c’était face au Teungueth FC (2-1).

L’autre rencontre qui promet de chaudes empoignades, opposera le leader Teungueth FC (37 pts) à l’US Gorée (7ᵉ, 27 pts). Après leurs bonnes prestations en 19ᵉ journée, les 2 adversaires essaieront de glaner un nouveau succès, c’est ce qui fait le charme de cette rencontre. Le club dirigé par Cheikh Guèye avait battu (2-1) Diambars FC et celui de Hassan Fall avait pris le meilleur sur Stade de Mbour (1-0).

La troisième rencontre de ce samedi 13 avril mettra aux prises Dakar SC (6ᵉ, 27 pts) et Jamano FK (12ᵉ, 16 pts). Après leur match (0-0) face à Guédiawaye FC, les Fatickois chercheront à battre les protégés de Hassan Fall, qui sortent d’une victoire (1-0) face à Stade de Mbour.

Un dimanche à ne surtout pas manquer !

Les rencontres les plus attendues de la 20ᵉ journée auront lieu le dimanche 14 avril. Les amateurs du football local assisteront à de belles affiches, dont le classique entre le Jaraaf (2ᵉ, 32 pts) et le Casa Sports (11ᵉ, 20 pts). Tous défaitistes lors de la 19ᵉ journée, les Médinois avaient enregistré leur première défaite de la saison face à Génération Foot (1-0) et les Sudistes avaient perdu à domicile (1-0) devant la SONACOS. Les deux clubs feront tout pour renouer avec le succès, surtout le club de la Médina, prétendant au titre. Lors de la première manche, Jaraaf s’est allé imposer (1-0) au Stade municipal de Kolda.

Les 3 autres affiches opposeront le Guédiawaye FC (3ᵉ, 32 pts) à l’US Ouakam (8ᵉ, 22 pts), Linguère (9ᵉ, 22 pts) à Génération Foot (10ᵉ, 20 pts) et SONACOS (5ᵉ, 27 pts) à la SONACOS (4ᵉ, 29 pts). Tenu en échec par Jamano FK (0-0), GFC tentera à s’imposer à l’USO qui avait aussi partagé des points avec Linguère (0-0). Auteur de leur 4ᵉ victoire de la saison face au Jaraaf (1-0, 19ᵉ j.), les Grenats feront tout pour gagner les Samba Linguère à Saint-Louis.

Les Pikinois qui ont retrouvé le chemin du succès face aux Insulaires (1-0, 19ᵉ j.) chercheront à battre une formation de SONACOS vainqueur du Casa Sports (1-0) lors de sa dernière sortie en championnat. Les deux clubs chercheront à enchaîner avec une nouvelle victoire.