Le Sénégal, à l’instar de la oumma islamique a célébré la fête de l’Eid-el-Fitr marquant la fin du jeûne du mois béni de Ramadan. A la grande Mosquée de Dakar le Président de la République Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour rendre grâce à Dieu et féliciter le peuple Sénégalais de sa maturité. ”Par la grâce de Dieu, nous avons pu commencer le jeûne, faire une campagne électorale paisible au Sénégal, faire une élection calme et sereine au Sénégal et choisir dans la paix le président de la République. Cette démarche par la volonté divine nous a valu le respect et l’admiration du monde entier”.

Nous rendons grâce à Dieu dans ce mois béni de ramadan, qui est un mois de communion de dévotion multipliées, mais surtout de dévotion acceptée et bénie, nous prions que toutes ces dévotions soient la garantie d’un Sénégal de paix, d’un Sénégal d’unité et de cohésion sociale.

Pour ma part, j’accorde à tout le monde le pardon et demander à Dieu de nous pardonner tous et d’accepter notre jeûne et nos dévotions durant ce mois béni le ramadan qui est un mois de convivialité et de solidarité que l’imam n’a pas manqué de rappeler dans son serment.

Le Président de la République a pour sa part mis un accent particulier sur l’importance de la consolidation de notre précieux vivre ensemble à travers cette solidarité agissante entre musulmans mais aussi entre musulmans et catholique et globalement entre musulmans et tous ceux qui ont une autre confession.

Le Chef de l’Etat de dire que le Sénégal est un pays et un et indivisible. Il est de notre responsabilité collective et de notre responsabilité individuelle d’entretenir ce vivre ensemble qui fait la stabilité de notre pays, que le monde entier nous a envie.

Pour Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal est un pays de grands hommes, tant en politique qu’en religion. Ce pays est un héritage sacré et précieux que nous avons le devoir de perpétuer.

Je voudrais avant de terminer rendre un hommage appuyé à tous ceux qui nous valent la satisfaction des titres que nos enfants remportent à l’échelle internationale dans les concours récital de Coran.

Je veux citer tous les maîtres coraniques quel que soit les conditions dans lesquelles ils enseignent le Coran. Je vais citer tous ces imams Ratib et je veux surtout citer les grands hommes de Dieu, à savoir les khalifes généraux quelle que soit leur confrérie ils restent, ils sont tous khalifes dans la confrérie musulmanes et plus globalement dans la religion en voulant intégrer le clergé.

Je voudrais saluer et rendre grâce à Dieu, de leur prière bénie. Ils sont le socle, le plier fondamental qui tient ce pays-là et qui nous permet quelle que soit les péripéties quel que soit le vice-cistudes que nous traversons et quel que soit le point auquel le pays a été secoué, de rester debout et de finir par fasciner le monde entier. Voilà ce que je voudrais transmettre comme mot en priant pour eux. Qu’Allah leur donne une longue vie, une santé de fer et de continuer à les laisser devant nous, nous guider, nous soutenir et nous tenir à travers leur prière bénie.