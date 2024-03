Ligue 1 – J18 : Jaraaf en quête de sa 8ᵉ victoire de la saison face à la SONACOS, Teungueth FC cherchera à renouer avec le succès contre Dakar SC

Après plus d’une semaine sans jouer à cause des élections présidentielles, le championnat sénégalais de football reprend ses droits ce mercredi 27 mars avec l’entame de la 18ᵉ journée. Leader après sa victoire face à l’US Gorée, le Jaraaf de Dakar ira à Thiès pour affronter la SONACOS. De son côté, Teungueth FC, surpris à domicile lors de la précédente journée par Guédiawaye FC, se déplacera à Alassane Djigo pour se mesurer au DSC.

Après exactement 10 jours sans vivre leur passion, les amateurs du football local auront le plaisir d’assister à de belles rencontres ce mercredi 27 et jeudi 28 mars 2024 dans le territoire national. La seule rencontre de ce mercredi 27 mars mettra aux prises la lanterne rouge Diambars (14ᵉ, 13 pts) et l’AS Pikine (4ᵉ, 25 pts). Les deux clubs avaient tous perdu lors de la 17ᵉ journée. Les Pikinois s’étaient inclinés (1-0) face à Dakar SC et les Académiciens avaient chuté (1-0) contre le Casa Sports.

Les 6 autres matchs de cette 18ᵉ journée de Ligue 1 auront lieu le jeudi 28 mars

Auteurs d’une bonne saison avec aucune défaite enregistrée en 17 journées, les Médinois se déplaceront au Stade Lat Dior de Thiès pour affronter les Huiliers. Les protégés de Malick Daf chercheront à battre ceux de Sidate Sarr et enregistrer leur 8ᵉ succès de la saison. Mais, cela ne sera pas facile, car les deux clubs avaient fait match nul (1-1) en match aller. Lors de la précédente journée, la SONACOS (7ᵉ, 23 pts) avait tenu en échec Génération Foot (0-0) et Jaraaf avait dominé (2-0) l’US Gorée. Les Jaraafman pourront compter sur le duo Souleymane Cissé-Ameth Niang, auteur de 10 buts en championnat.

Battu à domicile (4-3, 17ᵉ) par Guédiawaye FC, Teungueth FC (2ᵉ, 31 pts) ira à Alassane Djigo avec comme objectif de renouer avec le succès face à Dakar SC (5ᵉ, 25 pts) qui sort d’une victoire face à l’AS Pikine (1-0). L’équipe entraînée par Cheikh Guèye fera tout pour gagner celle dirigée par Hassan Fall et espérer un faux pas du Jaraaf pour récupérer le costume du leader de Ligue 1.

L’autre rencontre qui promet des étincelles, c’est le choc entre l’US Gorée (6ᵉ, 24 pts) et la Casa Sports (10ᵉ, 20 pts). Les Sudistes restent sur deux victoires consécutives en championnat et ils chercheront à enchaîner avec un 3ᵉ succès face aux Insulaires qui n’ont pas gagné un match en phase retour, trois matchs nuls et une défaite.

De son côté, Guédiawaye FC (3ème, 28 pts) recevra Stade de Mbour (12ème, 15 pts). Les Crabes qui ont gagné 10 points sur 12 possibles en phase retour feront tout pour continuer sur leur lancée face aux Mbourois.

Les deux autres affiches qui restent opposeront le promu US Ouakam (8ᵉ, 20 pts) au tenant du titre Génération Foot (11ᵉ, 16 points) et Linguère (9ᵉ, 20 pts) à Jamano Fatick (13ème, 14 pts).