Président Bassirou Diomaye Faye, un sportif qui aime le sport

Élu unanimement dimanche dernier, 5e Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye est né le 25 mars 1980 à Ndiandiaye situé dans la commune de Ndiaganiao (Thiès). À 44 ans, ce produit de la Faculté de droit à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar est Inspecteur des impôts après avoir intégré l’École nationale d’Administration du Sénégal.

Après son baccalauréat obtenu en 2000 au Lycée Demba Diop de Mbour, Bassirou Diomaye Faye s’inscrit à la faculté de droit de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) où il décrochera une maîtrise de droit. En 2004, trois mois après avoir obtenu sa maîtrise, Bassirou Diomaye Faye est admis à l’École nationale d’administration (ENA). Il en sort diplômé trois années plus tard, en 2007 et rejoint la Direction générale des impôts et domaines.

Président Diomaye y fera connaissance avec Ousmane Sonko qui l’a devancé de quelques années dans ce prestigieux corps de l’administration sénégalaise. La relation entre Sonko et Diomaye est quasi fusionnelle, ils sont deux frères inséparables. « Ils sont deux faces d’une même pièce avec deux styles différents. Le charisme d’Ousmane est inégalable, mais le charme et la perspicacité de Diomaye font sensation », a révélé Moustapha Sarré, chargé de la formation au sein de Pastef. Mieux, d’aucuns confient que même pour faire plier Sonko, il faut juste parvenir à convaincre Diomaye. Une fois acquis, Diomaye se chargera de convaincre Sonko. « Sonko mooy Diomaye, Diomaye mooy Sonko », comme le dit le fameux slogan.

Militant syndicaliste, il a été secrétaire général du syndicat des Impôts et des Domaines. Il s’engage en politique au sein du parti Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (PASTEF) dès sa création en 2014. Tandis que son mentor Ousmane Sonko est le dirigeant et la figure principale du parti, Bassirou Diomaye Faye en est l’architecte, s’occupant de la doctrine et l’organisation en interne. En octobre 2022, il devient secrétaire général et gère les cadres du parti. Il a gagné le respect de ses admirateurs par ses sorties mesurées et calibrées à chaque fois qu’il fallait défendre Ousmane Sonko.

Méconnu de la majorité des Sénégalais avant d’être désigné candidat à la Présidentielle 2024 par Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye se présente comme quelqu’un de « particulièrement raisonné, de particulièrement raisonnable, de particulièrement sensé, de particulièrement réfléchi », a révélé Ousmane Sonko au lendemain de leur sortie de prison. Désormais garant du “PROJET’’, ce fils de technicien agricole est l’incarnation d’une nouvelle génération de politiciens ; mettant en avant ses valeurs panafricaines, sa volonté de préserver la souveraineté de son pays, de répartir plus justement les richesses et de réformer une justice qu’il juge corrompue.

Président Bassirou Diomaye Faye, un sportif qui aime le sport

Pour le monde du sport, la bonne nouvelle est que le nouveau Président Bassirou Diomaye Faye est un sportif et aime le sport. Il a avoué avoir joué les mouvements populaires de Navétanes. « J’aime le football ! D’ailleurs, j’ai joué au football dans les navétanes pour l’équipe de Ndiandiaye. Je peux dire que j’étais un excellent milieu de terrain. J’ai même été président de cette ASC pendant un moment, mais après j’ai dû arrêter », a révélé Président Diomaye. Une expérience qui devrait raviver sa flamme pour le sport maintenant que l’ex-footballeur tient les rênes du Sénégal.

Le programme Sport du nouveau Président est ambitieux « Pour une éducation physique populaire et un sport compétitif, instrument de socialisation et vitrine diplomatique et touristique », et articulé autour de deux axes (i) la réforme et la gouvernance du sport et (ii) le sport de performance, une vitrine touristique.

Le monde du sport attend avec impatience la déclaration de politique générale de son Premier ministre, mais surtout la politique sportive de son futur Ministre des Sports.