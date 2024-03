Ligue 1 : Génération Foot n’a gagné qu’un match sur 8 possibles en championnat en 2024

Le club basé à Déni Biram Ndao est en train de vivre cette année l’une ses pires saisons en Ligue 1. Sur 17 victoires possibles, le club présidé par Mady Touré n’a remporté que trois petites rencontres en championnat cette saison. Pire, le tenant du titre n’a remporté qu’un match en 2024.

Le championnat du Sénégal a entamé la phase retour le 24 février dernier et quatre journées ont déjà été disputées. Sur les matchs quatre journées clôturées, Génération Foot qui reçoit cette année au stade Lat Diop de Thiès a perdu un match pour trois matchs nuls. En ce moment du championnat l’année dernière, l’ancien club de Lamine Camara avait déjà glané huit victoires pour quatre défaites et cinq matchs nuls. Mais, pour cette saison en cours, le champion du Sénégal 2023 est très loin des statistiques qu’il avait la saison dernière après la 17ᵉ journée. Tout porte à croire que le fait que les Académiciens ne reçoivent plus au stade Djibril Diagne a un impact négatif sur la saison de Génération Foot.

Seulement 2 matchs gagnés au stade Lat Dior de ThièsSur les neuf matchs disputés au stade Lat Dior, Amara Diouf et ses coéquipiers n’ont en remportés que deux matchs pour trois revers et quatre matchs nuls. D’ailleurs, le dernier succès de Génération en championnat cette année, c’était à Lat Dior. C’est lors de la 11 journée, le 7 janvier 2024 contre Dakar SC (2-0). Avant cette victoire, l’actuel (11ᵉ, 16 pts) de Ligue 1 avait battu à domicile US Ouakam (1-0, 5ᵉ j.). La seule victoire obtenue à l’extérieur cette saison par le tenant du titre, c’était contre la SONACOS (2-1, 4ᵉ).

Pour rappel, Génération Foot jouera la 18ᵉ journée contre l’US Ouakam le 28 mars prochain au stade municipal de Ngor.