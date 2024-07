Libéré : Lac de Guiers 2 ignore Balla Gaye 2 et remercie Modou Lô

Lac de Guiers 2 hume l’air de la liberté. Le lutteur de Guédiawaye, arrêté le 14 mai dernier et placé sous mandat de dépôt pour escroquerie au visa, a bénéficié d’une liberté provisoire après avoir payé une caution de 59 millions de francs CFA, montant qu’il devait aux plaignants.

Repris par L’Observateur, l’ex-détenu pousse un gros ouf de soulagement. « Je rends grâce à Dieu. Je présente toutes mes excuses à tous les Sénégalais particulièrement à mon père. Il a beaucoup fait pour que je surmonte cette épreuve », a-t-il réagi après sa libération.

Le lutteur, revenant sur son séjour carcéral, salue « le comportement » de l’administration pénitentiaire, révélant que « les gardes l’ont bien traité ». Mieux, affirme-t-il, « c’est eux qui me poussaient à m’entraîner tous les jours pour maintenir ma forme. »

Lac de Guiers 2 a aussi remercié « toutes les personnes qui ont posé des actes pour sa libération » dont Modou Lô. Ce dernier, dit-il, « a posé un acte qui m’a beaucoup touché. Je lui témoigne ma gratitude ». Mais, pas un mot à l’endroit de son « cousin » Balla Gaye 2.

Pour finir, le lutteur s’engage à soutenir les détenus à travers des collectes de dons : « Mercredi passé, on avait organisé des tournois de lutte dans la prison. Les lutteurs comme Modou Lô, Gris Bordeaux, et Eumeu Sène sont venus y assister. On va continuer à le faire. »