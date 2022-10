En août 2022, les prix à la consommation se sont accrus de 2,2% en variation mensuelle, selon la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).

Les prix se sont accrus “sous l’effet de la hausse des prix des denrées alimentaires, notamment, les légumes frais en fruit ou racine (+18,6%), les poissons frais (+3,8%), les huiles (+3,0%), les céréales non transformées (+2,6%) et la viande de bœuf (+2,1%)’’, explique la DPEE dans son Point de conjoncture du mois d’octobre.

En glissement annuel, le niveau général des prix à la consommation est ressorti en hausse de 11,3%, en raison du renchérissement des “produits alimentaires et boissons non alcoolisées’’ (+17,1%), des services de restauration et d’hôtellerie (+8,0%) et des ‘’meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer’’ (+4,6%), dans une moindre mesure, ajoute le document consulté par l’APS.

S’agissant de l’inflation sous-jacente (hors produits frais et énergétiques), elle s’est renforcée de 1,1% en rythme mensuel et 7,7% en glissement annuel, souligne la publication qui parait trente jours après la fin du mois étudiée.

Elle signale qu’en termes d’origine, les prix des produits locaux et importés ont affiché des hausses respectives de 2,2% et 1,6% en variation mensuelle.

Selon la DPEE toujours, en glissement annuel, ces prix ont crû respectivement de 12,8% et 7,3% au mois d’août 2022.